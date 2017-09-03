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    Rusya'dan ABD'ye çok sert 'işgal' açıklaması

    Hürriyet Haber
    03.09.2017 - 14:25 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 14:25

    Rus Dışişleri, ABD’nin, San Francisco’daki Rus konsolosluk binası ile başkent Washington’daki Rus ticari temsilciliğinin boşaltılmasını talep etmesini ‘işgal ve belirgin bir düşmanlık eylemi’ olarak niteledi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan, ABD’nin San Francisco’daki Rus konsolosluğu ile Washington ve New York’taki ticari temcilciliklerin boşaltılması talebine ilişkin yapılan açıklamada, “Olanları, diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi de dahil uluslararası hukukun korkunç bir ihlali ve belirgin bir düşmanlık eylemi olarak görüyoruz” denildi.

    Rusya'nın San Francisco Konsolosu Sergey Petrov’un aktardığına göre diplomatik personel ve aileleriyse 1 Ekim’e kadar konsolosluk binasında yaşamaya devam edecek. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada da, Rusya’nın San Francisco’daki konsolosluk binası ile Washington ve New York’taki iki ticari temsilciğini boşalttığı doğrulandı.

    ​Rusya Dışişleri Bakanlığı Facebook hesabında, boşaltılan San Francisco konsolosluğu binasını FBI ajanlarının denetlediğini gösteren bir video paylaştı.

    Videoda kıravatlı bir erkeğin, binadaki odaların kapılarını açarak içeriyi kontrol ettiği görülüyor. Diğer bir videoda görüldüğüne göreyse bir erkek binanın tavanındaki bir noktayı kontrol ediyor.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova daha önceki bir açıklamasında Washington’ın Rus diplomatik tesislerinde arama yapma kararını ‘yasa dışı ve benzeri görülmemiş saldırgan bir eylem’ olarak nitelemişti.

    ABD, RUSYA'DAN 3 TEMSİLCİLİĞİ KAPATMASINI İSTEMİŞTİ

    ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rusya’nın San Francisco’daki konsolosluğu ile Washington ve New York’taki iki ticari temsilciğini kapatmasını talep etmesi, Kremlin’in Rusya’daki ABD diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısının 755 kişi azaltılması kararını almasını izliyor.

    Diplomatik temsilciliklerdeki personel sayısının 755 kişi azaltılması, ABD’nin Rusya’daki diplomatik tesislerinde 455 kişinin kalacağı anlamına geliyor. Bu rakam da Rusya’nın ABD’deki diplomatlarının sayısına denk geliyor.

    Kremlin, ABD’nin Rusya’daki diplomatik personel sayısının azaltılmasına, ABD Kongresi’nin Moskova’nın Trump’ın seçildiği başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle Rusya’ya karşı yeni yaptırım kararları alması ardından gelmişti.
    Daha önce ABD'nin eski başkanı Barack Obama, görevi bırakmasından birkaç hafta önce Aralık 2016’da 35 Rus diplomat ve ailelerini sınır dışı etmişti. Fakat Kremlin, bu adıma karşılık vermemişti.

    Etiketler: RUSYA , ABD , San Francisco
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