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    Rusya'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi

    Hürriyet Haber
    19 Ağustos 2017 - 16:52Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 16:55

    Rusya'nın Surgut kentindeki bıçaklı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Olayda 7 kişi yaralanmış, saldırgan öldürülmüştü.

    Terör örgütü DEAŞ propaganda ajansı Amaq'dan yaptığı açıklamada Rusya'nın Surgut kentindeki bıçaklı saldırıyı üstlendiğini duyurdu.
    Saldırıda 7 kişi yaralanmış, polis saldırganı vurup öldürmüştü.

    Rus yetkililer saldırganın Surgut'ta yaşayan bir kişi olduğunu açıklamış ayrıca ilk ihtimal olarak terörün değerlendirilmediğini belirtmişti. 

    Ancak soruşturmanın devam ettiği vurgulanmıştı.

    Olay başkent Moskova'nın 2 bin 100 kilometre kuzeydoğusundaki petrol zengini Hantı-Mansi özerk bölgesinde meydana gelmişti. Hantı-Mansi yönetimi yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

     

    Etiketler: RUSYA , Surgut , bıçaklı saldırı
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