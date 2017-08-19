Rusya'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Terör örgütü DEAŞ propaganda ajansı Amaq'dan yaptığı açıklamada Rusya'nın Surgut kentindeki bıçaklı saldırıyı üstlendiğini duyurdu.
Saldırıda 7 kişi yaralanmış, polis saldırganı vurup öldürmüştü.
Rus yetkililer saldırganın Surgut'ta yaşayan bir kişi olduğunu açıklamış ayrıca ilk ihtimal olarak terörün değerlendirilmediğini belirtmişti.
Ancak soruşturmanın devam ettiği vurgulanmıştı.
Olay başkent Moskova'nın 2 bin 100 kilometre kuzeydoğusundaki petrol zengini Hantı-Mansi özerk bölgesinde meydana gelmişti. Hantı-Mansi yönetimi yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.