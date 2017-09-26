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    Rusya’da yamyam aile dehşeti: 18 yıl boyunca 30 kişiyi yemişler

    Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
    26.09.2017 - 11:33 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 11:34

    Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Krasnodar şehrinde, insan yiyen ünlü Hollywood karakteri Hannibal Lecter’ı gölgede bırakacak bir yamyamlık vakası ortaya çıktı. Natalya (45) ve Dmitriy Bakşev (37) çiftinin, 1999 yılından bugüne kadar 30 kişiyi öldürüp yediği düşünülüyor. 

    Katil ve yamyam Bakşev çifti, 18 yıl boyunca insan yediklerini gizledi ancak tüm gerçek Dmitriy’nin akıllı telefonunu kaybetmesiyle tesadüfen ortaya çıktı.

    VAHŞET, KAYIP TELEFONLA ORTAYA ÇIKTI 

    11 Eylül günü yaymam ailenin yaşadığı bölgede yol asfaltlama çalışmaları yapılıyordu. İşçilerden biri kaldırımda eski ve camı kırık bir akıllı telefon buldu. İşçi, ilk başta telefonun bozuk olduğu için sahibi tarafından atıldığını düşündü. Ancak düğmesine bastığında telefon açıldı.

    Telefonun fotoğraf galerisine girildiğinde ise akıllara durgunluk veren kareler işçileri şok etti. Yamyam Dmitriy Bakşev bir kadının parmaklarını nasıl yediğini fotoğraflamıştı. Yola asfalt döşeyen işçiler korkunç bulguyu güvenlik güçlerini teslim etme kararı aldı.

    POLİS, SIM KARTI SİNYALLERİNDEN BULDU

    Tam da o sırada telefonun sahibi Dmitriy, “Telefonumu kaybettim. Siz gördünüz mü?” diyerek işçilerin yanına geldi. Yanlarına yaklaşan adamın fotoğraflardaki kişi olduğunu fark eden işçiler “Hayır” yanıtını vererek telefonla birlikte soluğu polis merkezinde aldı.

    Rus haber sitesi Life News, SIM kartı sinyallerini araştıran polisin kısa sürede yamyam ailenin izine ulaştığını aktardı. Hakkındaki iddiaları reddeden Dmitriy, eve gelen güvenlik güçleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirildi. Eşe Natalya ise polise kendi teslim oldu.

    Rusya’da yamyam aile dehşeti: 18 yıl boyunca 30 kişiyi yemişler

    'ESPRİ OLSUN DİYE YAPTIM'

    Yamyam aileyi çapraz sorgulamaya alan Rus polis dedektifleri şok geçirmiş. Dmitriy Bakşev, son fotoğraftaki kadını ölü bulduğunu ve espri amaçlı böyle bir poz verdiğini aktarmış. 

    Yamyam adam suçunu kabul etmezken ilk itiraflar eşi Natalya’dan gelmiş. Çiftin telefonlarına kayıtlı ve tepside insan başı görülen korkunç bir fotoğraf Natalya’ya sorulduğunda, eşiyle birlikte 1999'dan bu yana tahminen 30 kişiyi yediklerini itiraf etmiş.

    KURBANLARIN TESPİTİ İÇİN DNA TESTİ YAPILACAK

    Karakoldaki ilk ifadelerinin ardından çiftin evinde arama yapan polisler, buzdolabında 7 farklı kişiye ait kalıntılara rastlamış. Rus polisi, yamyam ailenin 18 yıl boyunca yediği kurbanların kimliklerini tespit edebilmek için kayıp kişiler listesiyle yamyamların evinde rastlanan cesetler arasında DNA karşılaştırması yapacak.

    Krasnodaş şehrinde yakalanan yamyam ailenin bir komşusu, “Onların dairesinden sürekli tuhaf kokular geliyordu. Apartman yöneticisi içeri girip inceleme yapmak istediğini söylediğinde Natalya devamlı olay çıkartarak kimseyi içeriye almıyordu. Şimdi nedeni anlaşıldı” şeklinde konuştu. 

    Etiketler: Rusya , yamyam , hannibal , hannibal lecter , Natalya Bakşev , Dmitriy Bakşev , Krasnodar
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