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    Rusya’da ünlü yönetmene yolsuzluk kelepçesi

    Hürriyet Haber
    23 Ağustos 2017 - 18:33Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 19:14

    RUSYA’nın önde gelen çağdaş tiyatro ve sinema yönetmenlerinden Kirill Serebrennikov, yolsuzluk suçlamasıyla St. Petersburg'da gözaltına alındı. Moskova'daki nöbetçi mahkemede kafes içerisinde hakim karşısına çıkartılan Serebrennikov'un serbest kalması için, Rus aydınlar imza kampanyası başlattı.

    Rusya'daki aydınlar, Serebrennikov'un ev hapsine alınmasına tepki gösterdi. Ünlü yönetmen hakkında soruşturma başlatılacağının sinyalinin iki ay önce verildiği iddia ediliyor. Serebrennikov’un yönettiği 'Gogol Center' Sanat Evi tarafından Bolşoy tiyatrosu için hazırlanan ve ünlü Rus balet Nuriyev’i konu alan oyun, Rusya Kültür Bakanlığı'nın talimatıyla perde açmadan ertelenmişti.

    Rusya’da ünlü yönetmene yolsuzluk kelepçesi

    KAFESİN İÇİNDE MAHKEMEYE ÇIKTI

    Rusya’daki aydınlar, yönetmen ile yönetim arasında krizin bir şekilde aşılacağını tahmin ediyordu ancak Serebrennikov hakkında tutuklama kararı verildi. St. Petersburg şehrinde tutuklanan Serebrennikov, apar topar getirildiği Moskova’da nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkarıldı. Beklenmedik bir şekilde sert bir uygulamaya tabi tutularak kafes arkasında mahkemeye çıkarılan Serebrennikov hakkında, 19 Ekim tarihine kadar ev hapsi kararı verildi.

    Rusya’da ünlü yönetmene yolsuzluk kelepçesi

    YOLSUZLUKLA SUÇLANIYOR

    Rus savcılığı, ünlü yönetmeni 2011-2014 yılları arasında zimmetine 68 milyon ruble (yaklaşık 4 milyon TL) geçirmekle suçluyor.

    SUÇLAMALARI REDDETTİ

    Tutuklama kararının alındığı nöbetçi mahkemede, hakkındaki suçlamayı reddeden Serebrennikov, "Ben bir sanatçıyım. Yönettiğim sanat evinde hiçbir zaman mali işlere karışmadım. Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

    Rusya’da ünlü yönetmene yolsuzluk kelepçesi

    AYDINLARDAN İMZA KAMPANYASI

    Serebrennikov’un tutuklanmasıyla ilgili Rus aydınları arasında imza kampanyası başlatıldı. Protesto bildirisinin daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletileceği belirtiliyor.

    Etiketler: Rusya , Kirill Serebrennikov , yolsuzluk , Putin , Vladimir Putin
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