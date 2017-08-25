Rusya'da otobüs denize düştü!

Kuban'da ‘Tamanneftegaz' şirketine bağlı inşaat işçilerini iş alanlarına götüren bir otobüs Volna köyü yakınlarında denize düştü.

Yerel bir Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilisi Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre, 14 kişinin öldüğü doğrulandı. 24 kişi kurtarıldı. 5'inin durumu ağır olmak üzere 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

‘TRAFİK KURALLARI İHLALİ NEDENİYLE DÜŞTÜ'

Otobüsün trafik kurallarını ihlal etmesi gerekçesiyle ve 4 metre yükseklikten düştüğü belirtildi. Olayla ilgili kurtarma çalışmalarının devam ettiği de verilen bilgiler arasında.

Krasnodar yetkilileri de mağdurların yakınlarına gerekli yardımı yapmaya hazır olduklarını duyurdu.