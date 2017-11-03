Rusya'da 'Lenin gömülsün' tartışması

Tam 100 yıl önce 7 Kasım 1917 günü dünyayı kökünden sarsan bir olay yaşandı. Rusya İmparatorluğunda çara karşı ayaklanan Vladimir Lenin liderliğindeki Bolşevik Partisi monarşi rejimini devirerek “Büyük Ekim Devrimini” gerçekleştirdi. Peki Ekim devrimi neden 7 Kasımda anılıyor. Çünkü Çarlık Rusya'sı, Jülyen takvimine göre yaşıyordu ve miladi takvimin bir ay gerisinde gidiyordu. Yani Çarlık Rusya’da 7 Ekimde başlayan olaylar miladi takvime göre 7 Kasımda gerçekleşti.

KREMLİN KUTLAMIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Bolşevik Devriminin Rus halkını birbirine düşüren kardeş kavgası olduğunu geçenlerde ilan etti. Soçi şehrinde düzenlenen “Valday” düşünce forum toplantısında devrimin 100. yıl vesilesiyle konuşma yapan Putin, “Beklentim 100 yıl önceki dramatik olayların halkımız tarafından doğru algılanması ve kardeş kavgasının ne gibi sonuçlar doğurduğunu idrak etmesidir. Tabi iyisi ve kötüsüyle bu bizim tarihimiz. Çıkartıp atamayız. 100 yıl önce yaşanan iç kavgada milyonlarca insan hayatını kaybetti. Lenin’den sonra Stalin tarafından toplama kaplarına gönderilen masum insanlar anısına anıt açıyoruz. 100 yıl önce ülkemizde cereyan bu olaydan batılı ülkeler karlı çıktı. Bizler hayata geçirilmesi mümkün olmayan ideolojinin peşinden koşarken, Batı soğuk savaşın kazanan tarafı oldu. Bizim hatalarımız sayesinde onlar toplumsal gelişimlerini ileri taşıdı” ifadelerini kullandı. Bolşevik Devrimi 100. yılında Rusya’da resmi hiçbir etkinlik yapılmayacağını Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da resmen açıkladı. Gazetecilerin “100. yıl için devlet resmi bir kutlama etkinliği hazırlıyor mu?” sorusuna Peskov, “Neyi kutlamamız gerekiyor. Anlamadım” kısa yanıtını verdi.

KADİROV: LENİN GÖMÜLSÜN

Bu açıklamalar, Rusya’da 7 Kasım Bolşevik Devrimi 100. yıldönümü başkent Moskova’nın göbeğinde ünlü Kızıl Meydan'ın ortasında mozolede bulunmaya devam eden Vladimir Lenin'in mumyalanmış naaşına ne olacağı tartışması çıkardı. Putin, Lenin’in toprağa verilmesi konusunu açmamayı tercih ederken, Çeçen lider Ramzan Kadirov Lenin cesedinin gömülmesinden yana görüş bildirdi. Rusya halkına çağrı yapan Kadirov, “Bu putperestlik daha ne kadar devam edecek. Lenin artık toprağa verilmeli. Sadece o değil, St. Petersburg şehri tarih müzesinde Şeyh Şamil’in başı da hala sergileniyor. Onu da toprağa vermek gerek” dedi. Lenin'in naaşının Kızıl Meydan'dan kaldırılarak toprağa verilmesini, önümüzdeki yıl Mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Putin'e rakip olacak kadın aday Skeniya Sobçak da savundu. Rusya Komünist Partisi lideri Genadiy Zuganov ise “Rusya’da Lenin ile ilgili genel halk oylaması (referandum) yapılmadan naaşı oradan kimse söküp atamaz” dedi.