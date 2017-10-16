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    Rusya'da 'İdlib' tartışması

    Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
    16.10.2017 - 09:49 | Son Güncelleme:

    Rusya’nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurul toplantılarında Türkiye ile Suriye Meclis Başkanları arasında İdlib polemiği yaşandı.

    Türkiye’nin İdlib’e askeri denetçi göndermesine Şam yönetiminin kesinlikle karşı çıktığını açıklayan Suriye Meclis Başkanı Hammud Sabah, “Suriye Parlamentosu, Türk askerinin koşulsuz şartsız hemen geri çekilmesini talep ediyor. Türkiye’nin İdlib’e girmesini ülkemizin egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırı görüyoruz. Astana’daki son görüşmelerinde Türk askeriyle ilgili karar alınmamıştır” dedi.

    Cumartesi günü de AFP Ajansı’na açıklama yaptığı belirtilen Suriyeli bir kaynak İdlib’ten Türk askerinin derhal ve koşulsuz çekilmesini istediklerini söylemişti.

    Şam’dan gelen eleştiriye Rusya’nın resmi RİA haber ajansına demeç vererek yanıtlayan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Türkiye, İdlib’e askeri denetim gücü gönderirken bunu geride kalan Astana süreci katılımcılarıyla koordineli bir şekilde yapmakta. Dolayısıyla askerimizin İdlib’deki varlığını Astana kararlarının yerine getirilmesi ve sürecin devamı olarak görmek gerek” ifadelerini kullandı.

    Suriye için oluşturulan 4’üncü güvenlikli ve çatışmasızlık İdlib bölgesine Rusya, Türkiye ve İran azami 500 kişiden oluşan silahlı askeri denetçi gönderilmesini kararlaştırmıştı.

    Türk denetçiler şehir içini, İran ile Rusya kırsal bölgede denetim güçlerini yerleştirmesi planlanıyordu.

    Etiketler: rus
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