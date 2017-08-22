MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Rusya'da flört uygulaması seçmenleri sandığa çekmeye çalışıyor

    Rusya'da flört uygulaması seçmenleri sandığa çekmeye çalışıyor

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 07:51Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 07:51

    Rusya'nın popüler flört uygulaması Mamba, seçmenlerin oy kullanırken tanışması için yeni bir özellik duyurdu.

    BBC İzleme Servisi'nin haberine göre uygulamanın kullanıcıları, diğer kullanıcıların fotoğraflarına bakarken ekranda "Onunla oy kullanmak ister misin?" sorusu çıkıyor. Eğer iki kullanıcı da birlikte oy kullanmayı tercih ediyorsa "Galiba birbirimizi seviyoruz. 10 Eylül'de birlikte oy kullanmaya gidebiliriz" mesajı alıyorlar.

    Mamba, bu adımın ardından iki seçmene de uyan bir sandık öneriyor. Rusya'da 10 Eylül'de gerçekleşecek yerel seçimlerde denenecek bu özellik, başarılı olması durumunda Mart 2018'deki başkanlık seçiminde de kullanılacak.

    Rusyada flört uygulaması seçmenleri sandığa çekmeye çalışıyor

    'KREMLİN'İN ETKİSİ Mİ?

    Mamba'nın yöneticisi Andrey Bronetsky ise bu özelliği eklemeleri yönünde bir "tavsiye" aldıklarını açıkladı. Bronetsky, bu tavsiyenin Kremlin'den mi Merkezi Seçim Komisyonu'ndan mı geldiği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

    Rusya'da yayın yapan Dozhd kanalı, "konuyu bilen kişilerden" aldığı bilgilere dayanarak önerinin Kremlin'den geldiğini, amacının da sandığa katılım oranını artırmak olduğunu öne sürdü.

    Halkla ilişkiler şirketi Magic Inc'in direktörü Platon Mamatov da Kremlin'in bu hamleyle gençleri protestolar yerine sandıklara çekmeyi hedeflediği görüşünde.

    Etiketler: RUSYA , seçim , MAMBA
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri