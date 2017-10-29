Rusya'da eski patates tarlasındaki kazıda heykel bulundu

Tüy şeklindeki saç süslerinin antik Sibirya’da yaygın olmadığını ve bu yeni buluşun bu yüzden büyük önem taşıdığını belirten arkeolog Vyacheslav Molodin, kazı alanında bulunan bütün eşyaların "kesinlikle benzersiz" olduğunu söyledi.

Kazı lideri Doktor Natalia Basova, bulunan diğer eşyaların öneminden bahsetti. Basova, "Kemikten yapılmış bir kuş heykelciği bulduk. Bu heykelciğin kıyafetlerin üzerine dikildiğini veya kolye tarzı bir süs eşyası olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda mamut dişi, kum taşı, huş ağacı ve bilinmeyen başka bir organik materyalden yapılmış insan benzeri bir heykelcik bulduk. Kuş heykelciği gibi, insan benzeri heykelciğin de üstünde küçük delikler olması sebebiyle yine kıyafetlere dikilmek için kullanıldığını düşünüyoruz" dedi.

Heykelcikler dışında ortaçağa ait mezar alanı bulan arkeologlar, alanın yapısı sebebiyle mezarlığın Bronz Çağ’daki Krotovo kültürüne ait olduğunu düşünüyor.

Kazı çalışması devam ederken, çıkarılan heykelcik ve diğer eşyalar arkeologlar tarafından inceleme altına alındı.