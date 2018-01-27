Rusya’da ayaklandı

DERİMOD bundan 44 yıl önce Ümit ve Zerrin Zaim kardeşler tarafından deri giysi ihracatçısı bir firma olarak kuruldu. Uzun süre deri ceket markası olarak anılan, Hugo Boss, Armani gibi markalara da deri ceket üreten Derimod, artık daha çok ayakkabı çanta üretimiyle anılıyor. Satışlarının da yüzde 65’i ayakkabı ve çanta olan Derimod, bu yıl Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından en beğenilen ayakkabı-çanta markası olarak seçildi. Ümit Zaim, bu yolculuklarını “Prada’nın hikayesine” benzetiyor, “30 yıl önce Prada, yalnız çanta üreten bir marka idi. Zamanla koleksiyonuna ayakkabı, gözlük, tekstil ve spor giyimi soktu. Bugün Prada’nın çanta satışları belki tüm cirosunun yüzde 30’u kadar. Bizde de böyle bir şey oldu. Uzun süre deri ceket ürettik. Perakende işene girdik, mağazalar açtık. Sonra gördük ki yalnız deri ceket ile bu perakende işi tam yürümüyor. 8 ay çok güzel deri ceket satıyoruz, ancak yazın 4 ay sıcaklar yüzünden deri ceket satamıyoruz. Bu durum da hem satış dengelerini hem de bizim moralimizi bozuyordu. Ne yapacağız derken kız kardeşim Zerrin’in önerisiyle ayakkabı ve çanta üretimine girdik” diye anlattı.

PAYI YÜZDE 65’E ÇIKTI

20 yılda ayakkabı satış oranlarının cirodaki payının yüzde 65’e yükseldiğini söyleyen Zaim, şöyle konuştu: “Ayakkabı imalatı dünyanın en zor üretimlerinden biridir. Sanki Mercedes üretiyorsun. Bir ayakkabı 42 parçadan meydana geliyor. 10 sene önce İtalya’dan önemli markaların ayakkabılarını da ithal eder satardık. Ancak o zaman Euro çok ucuzdu. Son 5 yıldır Avrupa’dan pek ayakkabı ithalatımız yok. Ancak İtalya’da 2 ve İspanya’da 1 önemli ayakkabı markasıyla koleksiyon anlaşmaları yaptık. Onların hazırladıkları koleksiyonları biz burada üretmeye başladık. Bu satışlarımızın yüzde 30’unu tutuyor. Ayrıca Floransa’daki ofisimizde 2 İtalyan ve 1 Türk stilistimiz ayakkabı koleksiyonumuzun yüzde 70’ini hazırlıyor. Türk derisinde yaptığımız öncü atılımları Türk ayakkabısı için yapıyoruz. Derimod’un Rusya’da 9 mağazası var. Rusya’daki AVM’ler Derneği tarafında da A-B kategorisinde en beğenilen ilk 3 ayakkabı markasından biri seçildik. Derimod olarak Rusya hava koşullarına uygun botlar da üretiyoruz.”

KİRA SORUNU SÜRÜYOR

Perakende sektörünün artan döviz kurlarından darbe aldığını anlatan Ümit Zaim, şu değerlendirmeyi yaptı: “Son 3 yılda dolar ve Euro yüzde 61 arttı. Birçok AVM’de kiraların döviz üzerinden olmasından kaynaklanan sorunlar devam ediyor. Biz perakendeciler olarak bunun altından nasıl kalkacağız? Bazı AVM’ler duyarlı bazıları değil. Biz bundan sonra bizimle empati yapmayan AVM yatırımcılarının projelerine girmeyeceğiz. Diğer markalarda da durum böyle. Yeni AVM yapıyorlar, dekorasyonunuzu yaparız diyerek çağırıyorlar ama gitmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın çağrısı oldu. AVM yatırımcılarına seslendi ancak hala bir yaklaşım göremiyoruz.”

Sorunun Ekonomi Bakanlığı başkanlığında markalar, AVM yatırımcıları, AVM’lere kredi veren bankalar için kazan-kazan şeklinde çözülmesi gerektiğini de söyleyen Zaim, “Yoksa biz ve AVM yatırımcıları bu işi çözemiyoruz” dedi.

500 MİLYON LİRA CİRO HEDEFİ

DERİMOD’un Türkiye’de 110 mağazası bulunduğunu hatırlatan Ümit Zaim, “Rusya’da 9, İran’da Tahran ve Tebriz’de 5, Kıbrıs’ta 3, Azerbaycan Bakü’de 1, Kırgızistan Bişkek’te 1 franchise mağazamız var. Derimod yılda Türkiye’de 2.5 milyon ayakkabı-çanta ve 225 bin de deri ceket satıyor. 2017’de 400 milyon lira ciro yapan Derimod, 2018’de ise 500 milyon lira ciro hedefliyor” diye konuştu.