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    Rusya'da akıl almaz soygun!

    Hürriyet Haber
    10.01.2018 - 15:27 | Son Güncelleme:

    Rusya’da bir adam tankla girdiği bir dükkandan şarap çaldı.

    Rusya’nın Murmansk bölgesinde bir adam, tankla soygun yaptı. Çaldığı tankla kent sokaklarında korku saçan adam, sonunda aracın kontrolünü kaybedip kaldırımın yanında park edilmiş bir otomobili ezdi. Tankı yeniden hareket ettirip bölgeden uzaklaşmaya çalışırken bu kez de yakınlardaki bir dükkanın vitrinini kırarak içine girdi.

    Yerel medyada yayınlanan haberlere göre, burada tanktan inen adam, raflardan bir şişe şarap çalarak, tankı dükkanın içinde terkedip gitti. Güvenlik kameralarından hareketle tankı süren kişinin belirlenip tutuklanmasıyla, tankın paramiliter bir spor sürüş okuluna ait olduğu ortaya çıktı.

    Etiketler: son dakika , hrusya , haberler , rus
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