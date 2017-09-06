Rusya: YPG, Tel Rıfat'ı rejime bıraktı

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, basın toplantısında, PKK/PYD'yi Tel Rıfat'ı terk etmeleri için "ikna ettiklerini" söyledi.

"ÇATIŞMA OLMAMASI İÇİN RUSLAR BÖLGEDE"

Boşaltılan bölgeye Esad rejimi güçlerinin yerleştiğini belirten Rudskoy, muhaliflerle rejim arasında çatışma yaşanmaması için bölgeye Rus askeri polisinin konuşlandığını kaydettit

Orgeneral Rudskoy, Rus askeri polisinin Tel Rıfat'ta iki kontrol ve dört gözlem noktasında görev yaptığını dile getirdi. PKK/PYD, Şubat 2016'da muhaliflerin kontrolündeki Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat'ı işgal etmişti. Terör örgütü, onbinlerce Tel Rıfatlı sivili göçe zorlamıştı.