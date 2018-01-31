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Rusya ve Suriye imzayı attı

AA
31.01.2018 - 23:17 | Son Güncelleme:

Rusya ile Suriye arasında enerji sektörüne yönelik iş birliği anlaşması imzalandı.

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye’deki enerji tesislerinin restorasyonu, iyileştirilmesi ve inşaatına yönelik iş birliği anlaşmasının imzalandığı belirtildi.

Bu yılın sonuna kadar geçerli olacak anlaşmanın, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile Suriye Elektrik Bakanı Muhammed Zuhair Kharboutli arasında imzalandığı kaydedildi.

YOL HARİTASI TAMAM

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novak, anlaşmayla Suriye’deki enerji tesislerinin tekrar canlandırılması için bir yol haritasının belirlendiğini ifade etti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin, bir süre önce yaptığı açıklamada, petrol üretim tesisleri, demiryolları, limanlar ve elektrik altyapısı konusunda Suriye’nin Rusya ile iş birliği yapmak istediğini kaydetmişti. 

Etiketler: rusya , suriye , imza
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