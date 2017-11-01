2 ülkeden yapay zeka işbirliği

Çin İnternet kullanıcıları ile online basın toplantısına katılan Başbakan, Rusya ve Çinin 2050 yılında ne şekilde değişeceği sorusu üzerine 2050 yılında ne olacağını şimdi söylemek zor ama dünyanın çok değişeceği belli dedi.

Yüksek teknolojilerin daha yoğun ve geniş bir şekilde kullanılacağını ve yapay zekanın tüm alanlarda uygulanacağını söyleyen Medvedev, "Bu arada bu sektörde işbirliğimizin pekiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gelecek için temel atmamız lazım, çünkü hiçbir ülke yapay zeka olmadan altyapı, eğitim, sağlık, ulaştırma alanlarında gelişemeyecek. dedi.