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    Rusya, uzayda otel açmayı planlıyor

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 16:20 | Son Güncelleme:

    Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'un Uluslararası Uzay Üssü'nde (UUİ) lüks bir otel inşa etmeyi planladığı belirtildi.

    Popular Mechanics dergisinin aktardığına göre, Roscosmos UUİ'de bir otel açmayı planlıyor. Yörüngede yer alacak bu lüks otelde kalanlar kilometrelerce uzaklıktan Dünya manzarasını izleme fırsatı bulacak.

    WIFI, ÖZEL TUVALET VE GÜZEL BİR DÜNYA MANZARASI

    Otelde kalanlar için, kişiye özel kabinler, Dünya manzaralı büyük pencereler, özel tuvalet ve egzersiz malzemelerinin yanı sıra Wi-Fi hizmeti de yer alacak.

    20 ton ağırlığında, 15.5 metre uzunluğunda olması planlanan otelde 4 adet uyuma bölümünün olacağı belirtildi. Uzay yürüyüşü yapmak isteyen müşterilere ise bir kozmonot eşlik edecek.

    OTELDE KALMANIN MALİYETİ 40 MİLYON DOLAR

    Otelde 1 ila 2 haftalık bir konaklama için ise kişi başı 40 milyon dolar ödenmesi gerekecek. Bu keyfi bir aya kadar çıkarmak isteyenler ise ek olarak 20 milyon daha ödeyecek. Otelin inşasının ise maliyetinin de 446 milyon doları bulabileceği belirtildi.

    Etiketler: RUSYA
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