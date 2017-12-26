Rusya, uzayda otel açmayı planlıyor

Popular Mechanics dergisinin aktardığına göre, Roscosmos UUİ'de bir otel açmayı planlıyor. Yörüngede yer alacak bu lüks otelde kalanlar kilometrelerce uzaklıktan Dünya manzarasını izleme fırsatı bulacak.

WIFI, ÖZEL TUVALET VE GÜZEL BİR DÜNYA MANZARASI

Otelde kalanlar için, kişiye özel kabinler, Dünya manzaralı büyük pencereler, özel tuvalet ve egzersiz malzemelerinin yanı sıra Wi-Fi hizmeti de yer alacak.

20 ton ağırlığında, 15.5 metre uzunluğunda olması planlanan otelde 4 adet uyuma bölümünün olacağı belirtildi. Uzay yürüyüşü yapmak isteyen müşterilere ise bir kozmonot eşlik edecek.

OTELDE KALMANIN MALİYETİ 40 MİLYON DOLAR

Otelde 1 ila 2 haftalık bir konaklama için ise kişi başı 40 milyon dolar ödenmesi gerekecek. Bu keyfi bir aya kadar çıkarmak isteyenler ise ek olarak 20 milyon daha ödeyecek. Otelin inşasının ise maliyetinin de 446 milyon doları bulabileceği belirtildi.