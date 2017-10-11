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Rusya: Türkiye'nin yeni kısıtlamalarına karşılık vereceğiz

Hürriyet Haber
11.10.2017 - 19:25 | Son Güncelleme:

Rusya Tarım Bakanı Aleksander Tkaçev, Türkiye'nin Rusya'nın tarım ürünleri ithalatına yönelik ticari ataşe veya müsteşarlık onayı uygulamasıyla oluşan yeni kısıtlamalara karşılık verileceğini aktardı.

Rusya Tarım Bakanı Aleksander Tkaçev, Türkiye'nin Rusya'nın tarım ürünlerine uyguladığı yeni kısıtlamalara karşılık verileceğini aktardı.

BBC Türkçe servisinin Rus haber ajansı TASS'tan aktardığına göre Tkaçev, ''Bunu hiç beklemiyorduk, tam tersine gümrük rejiminin kolaylaştırılması gerek. Dolayısıyla bu tür gelişmeler olunca sebze, meyve, mandalina ve portakal gibi narenciye ithalatına uygun karşılığı vereceğiz'' dedi.

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Anadolu Ajansı'nın haberine göre Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Bakanlığı'nın 9 Ekim itibariyle Rusya'dan ithal edilen yedi tarım ürünü için konsolosluk ya da ticari ateşe onay şartı aramaya başladığını söylemişti.

Bu ürünler arasında buğday, ham ayçiçek yağı, mısır, kuru bezelye, çeltik, ayçiçeği küspesi ve makarnalık buğday yer alıyor.

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Rusya Tarım Bakanı Tkaçev, bu uygulamanın 'daha çok bürokratik' olduğunu ve ayrı bir yük getireceğini sözlerine ekledi.

Etiketler: rusya , türkiye , kısıtlama
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