Rusya: Türkiye’nin S-400 siparişi sıraya konuldu

Teslimatın belirli süre alacağını da hatırlatan Kojin, “Türkiye ile S-400 görüşmelerimiz sonrasında kapımızda resmen kuyruk oluştu. Güneydoğu Asya, Ortadoğu ülkeleri ve eski Sovyet Cumhuriyetlerinden sipariş yağıyor. Üretim tam kapasiteye çıkartılmış durumda” ifadelerini kullandı. Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Arkadaşlarımız imzalarını attılar. Bildiğim kadarıyla kaparo da verdiler. Bundan sonraki süreç de zaten Rusya’dan bize aktarılacak kredi ile ilgili devam edecek bir süreçtir. Gerek Sayın Putin, gerekse şahsımın bu konuda kararlılığımız var” demişti.