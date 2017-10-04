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Rusya: Terör örgütü El Nusra'nın lideri ağır yaralı
Hürriyet Haber
04.10.2017 - 09:14 | Son Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, terör örgütü El Kaide'nin Suriye bağlantısı olarak bilinen Cabhat el Nusra örgütü lideri Ebu Muhammed el Culani'nin Rusya tarafından düzenlenen hava saldırısında ağır yaralandığını açıkladı.
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