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    Rusya: Terör örgütü El Nusra'nın lideri ağır yaralı

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 09:14 | Son Güncelleme:

    Rusya Savunma Bakanlığı, terör örgütü El Kaide'nin Suriye bağlantısı olarak bilinen Cabhat el Nusra örgütü lideri Ebu Muhammed el Culani'nin Rusya tarafından düzenlenen hava saldırısında ağır yaralandığını açıkladı.

    Rusya'nın açıklaması henüz başka bir ülke tarafından doğrulanmadı. 

    Ayrıntılar geliyor... 

    Etiketler: rusya , rus , suriye , el nusra
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