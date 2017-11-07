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    Rusya tatbikat yaptı, üç ülkede telefonlar kesildi

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 14:20 | Son Güncelleme:

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın geçen ayki askeri tatbikatlar sırasında bazı telefon sinyallerini kestiğinden şüphelendiklerini açıkladı.


    Rusya'nın geçen ayki askeri tatbikatlar sırasında bazı telefon sinyallerini kestiği ortaya çıktı. Konuya ilişkin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklama yaptı.

    C4ISRNET adlı internet sitesinin haberine göre en az iki üye ülke, bu yöndeki kaygılarını Stoltenberg’e iletti. Stoltenberg Rusya’nın bu tarz konularda daha şeffaf davranması gerektiğini söyleyerek şunları ekledi: “Rusya, ortada herhangi bir yanlış anlaşılmanın olmaması için elinden geleni yapmalı, aksi takdirde bu tarz uygulamaların çok ciddi etkileri olabilir.”

    Rusya’nın 14-20 Eylül tarihleri arasında Belarus ile birlikte uyguladığı Zapad tatbikatı sırasında İsveç’in Oeland adası, Letonya ve Norveç’teki telefon hizmetlerinin birkaç saat süreyle kesintiye uğradığı bildirilmişti.

    Letonyalı Milletvekili Ojars Kalnins de bu ayın başında kendi telefonunun dört-beş saat kadar kapalı kaldığını söylemişti. Kalnins, “Telefonum birkaç saat kapalı kaldı. Baltık Denizi’nde bulunan ve hücresel sinyalleri devre dışı bırakma kapasitesine sahip bir Rus gemisinin bundan sorumlu olduğundan şüpheleniyoruz.

    Aslında bu sinyal kesintisi öncelikle İsveç’teki Oeland adasına yoğunlaşmış olsa da Letonya’daki bütün iletişim ağlarını da etkiledi. Üstelik etkilenen hizmetlerin içinde acil telefon hizmetleri de vardı. Ülkenin acil yardım hizmeti bu saldırı sırasında birkaç saat devre dışı kaldı” dedi.

    Norveç İstihbarat Şefi Morten Haga Lunde, Aftenposten’a verdiği demeçte, Rusya’nın aynı zamanda bölgedeki sivil havacılığı da tehlikeye atabilecek bir elektronik saldırı yaptığını iddia etti.

    Lunde, “GPS sinyallerini engellemeye yönelik denemeler yapıldığını tespit ettik. Rusya, muhtemelen bunu kendi güçlerinin GPS kullanmasını engellemek için yaptı, ama bu saldırıların bölgedeki kıtalararası sivil uçuşlar üzerinde de yan etkisi oldu” dedi.

    Siber Bülten'in haberine göre, Zapad tatbikatının ardından, ABD’nin Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ben Hodges, NATO üyelerinin “terörle mücadele operasyonlarına” yoğunlaştığı sırada, Rusya’nın oldukça gelişmiş ve güçlü elektronik savaş teknikleri geliştirmekle meşgul olduğunu söyledi.

     

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    Etiketler: son dakika , haber , tatbikat , füze , haberler , gazete haberleri , gazete
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