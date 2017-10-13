Rusya: "Suudi Arabistan'la S-400 anlaşması imzalayacağız"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Rusya ve Suudi Arabistan'ın yakın zamanda S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı konusunda bir anlaşma imzalayacağını duyurdu.
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