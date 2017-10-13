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    Rusya: "Suudi Arabistan'la S-400 anlaşması imzalayacağız"

    Hürriyet Haber
    13.10.2017 - 09:31 | Son Güncelleme:

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Rusya ve Suudi Arabistan'ın yakın zamanda S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı konusunda bir anlaşma imzalayacağını duyurdu.

    Rus haber ajansı Sputnik, Rusya'nın S-400 açıklamasını son dakika olarak duyurdu. 

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