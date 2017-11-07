Rusya Suriye'de 'kalıcı': DEAŞ'tan sonra üslerimiz kalabilir

Sputnik’e konuşan Sıromolotov, Suriye’de terör örgütü DEAŞ tamamen yok edildikten sonra Rus askeri üslerinin geleceğinin ne olacağı sorusuna şu cevabı verdi:

“Ne olacağı, o anda gelişecek duruma bağlı olacak. Orada iki üssümüz var. Sanırım bu üsler kalacak. Hangi biçimde kalacağını ise ben bilmiyorum, ben savunma bakanı değilim, bunu ona sormak daha doğru olur."

Halihazırda DEAŞ’ın Suriye topraklarının yüzde 10’unu kontrol ettiğini, ayrıca El Nusra’nın da faaliyetini sürdürdüğünü hatırlatan Sıromolotov, bunun dışında bağımsız hareket eden silahlı grupların olduğuna da işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sıkça, beklenmedik oyuncular çatışmaya giriyor. Bu oyuncular daha önce yoktu, sonra ortaya çıktı ve durum tamamen değişmiş oluyor.”

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki bağımsızlık referandumunu örnek gösteren Sıromolotov, bu gelişmenin Suriye’deki durumu nasıl etkileyeceği ve Kürtlerin nasıl bir duruş sergileyeceğinin henüz belirsiz olduğuna dikkat çekerek, “Bu yüzden bir şeyleri garanti etme ve tarih vermenin hiçbir anlamı yok” dedi.