Rusya: "Suriye'de 48 bin Rus askeri görev yaptı"

Rusya'nın başkenti Moskova’da Savunma Bakanlığı üst düzey subay kadrosu toplantısında dünyanın merak ettiği rakamları ilk defa duyuran Şoygu, “Suriye harekâtında Rusya Savunma Bakanlığı toplam 48 bin asker kullanmıştır. Farklı dönemlerde sayı değişmekle birlikte genel olarak rakam budur. Genelde hava kuvvetleriyle etkin olduğumuz Suriye’de savaş uçaklarımız 34 bin sorti gerçekleştirmiştir. Hassa bombardımanlar neticesinde 2 bin 480 Rusya ve eski Sovyet cumhuriyetleri çıkışlı terörist imha edilmiştir. Öldürülen toplam terörist sayısı ise 60 bin 318” dedi.

Rusya’nın Suriye askeri harekatı sırasında birçok yeni silahı gerçek savaş ortamında deneme fırsatı bulduklarını da kaydeden Rusya Savunma Bakanı, “Test ettiğimiz yeni silah sayısı 215. Kimi hiçbir pürüz çıkarmadan görevini yerine getirmiştir. Bazılarında ise arazi şartlarında eksik tarafları tespit edilerek modernize edilmiştir. Özellikle uçaksavar sistemlerimiz 100 üzerinden yüz puan almıştır” ifadesini ekledi.

CAYDIRICILIK İÇİN SİLAHLANDIK

Rusya Savunma Bakanlığı subaylar toplantısında Rusya’nın son 5 yılda silah envanterini de üst düzey caydırıcılık seviyesine çıkardığını vurgulayan Şoygu, “Günümüzde caydırıcılık gücümüz üst seviyeye çıkmıştır. Son 5 yılda Rusya ordusu 80 kıtalararası balistik füze, 102 adet denizaltı balistik füzesi, 3 stratejik “Borey” modeli denizaltı, 55 uzay aracı, 3 bin 237 tank ve zırhlı araç, bin uçak ve helikopter, 150 gemi, 6 taktik denizaltı, 13 ‘Bal' ve ‘Bastion' füze sistemini devreye sokmuştur. Stratejik nükleer silahlarımızda ise 12 Yars, 10 İskender füze bataryası, ve 16 adet S-400 füze savunma birliği ülkenin değişim bölgelerine konuşlanmıştır. 2018 yılında ise daha 10 adet S-400 hava savunma bataryası devreye girecek" dedi.