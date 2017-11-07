Rusya: Suriye Konferansı’nı ertelemedik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Konferansın hazırlığı yapılıyor. Kimse konferansı ertelemedi, çünkü konferansın tarihi resmi olarak açıklanmamıştı” dedi.

Rusya, geçen hafta Kazakistan’da yapılan Astana görüşmelerinde Suriye çözüm sürecine ivme kazandırılması için Suriye rejimi ile muhalifleri bir ‘kongre’de bir araya getirmeyi gündeme almıştı. Toplantının 17 Kasım’da Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde yapılabileceği belirtilmişti.

Pazar günü ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kremlin’in konferansı ertelediğini söylemişti. Lavrov, Türkiye, İran, Körfez ülkeleri ve diğer ülkelerle yerin ve tarihin belirlenmesi için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Bazı muhalif grupların Suriye rejimiyle müzakere etmek istemediğini belirten Lavrov, olumlu geri bildirimler aldıklarını da kaydetti.

TÜRKİYE’NİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Rusya geçen hafta Suriye rejimi ile muhalifleri Soçi’de bir araya getirme planını açıklamıştı. Rusya’nın Suriyeli Kürtlerin de masada olması gerektiğine dair açıklamalar ise Ankara’nın tepkisini çekmişti. Türkiye, terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’nin masada yer almasının kabul edilmez olduğunu açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PYD’nin silahlı kolu YPG ile ilgili olarak “YPG gibi bir terör örgütünün bu tür bir oluşum içinde olmasına biz karşıyız. Karşı olduğumuzu da Ruslarla paylaşıyoruz. Suriye Ulusal Koalisyonu’nda herkes temsil ediliyor Kürtler dahil. Kürtlerin temsilcisi YPG değildir. Bir halkın temsilcisi terör örgütü olamaz” demişti.