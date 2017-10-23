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    Rusya suçladı: "Dünya yüzeyinden silindi"

    BBC Türkçe
    23.10.2017 - 09:18 | Son Güncelleme:

    Rusya, ABD önderliğindeki koalisyonu, Rakka operasyonu sırasındaki bombalamalar nedeniyle "kenti dünya yüzeyinden silmekle" suçladı. Moskova, terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan kentin son durumunu, İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefikler tarafından bombalanan Almanya'nın Dresden kenti ile karşılaştırdı.

    ABD önderliğindeki koalisyon ise operasyonlar sırasında "sivil kayıp riskinin en aza indirilmeye çalışıldığını" açıklamıştı. Ancak Birleşmiş Milletler görevlileri Rakka'da "çok büyük sayıda sivilin" hayatını kaybettiğini duyurdu.
    Rusya da geçen yıl Halep'e yönelik hava saldırıları nedeniyle "savaş suçu" işlemekle itham ediliyor. Suriyeli gözlemciler kentte, 1130 ila 1873 kişinin hava saldırıları sırasında hayatının kaybettiğini açıkladı.

    'RAKKA DRESDEN'İN KADERİNİ PAYLAŞTI'

    Rusya Savunma Bakanlığı'nda sözcü olan General Igor Konashenkov, Rakka'daki yıkımı Dresden ile karşılaştırarak şunları söyledi: "Rakka 1945 yılında, İngiliz ve Amerikan uçaklarının bombalarıyla dünya yüzeyinden silinen Dresden'in kaderini paylaştı."

    Rusya suçladı: Dünya yüzeyinden silindi

    İkinci Dünya Savaşı sonrası Dresden

    Konashenkov, Batı'nın Rakka'daki suç kanıtlarını ortadan kaldırmak için, kente telaş içinde finansal yardımda bulunmaya çalıştığını da söyledi.

    ABD önderliğindeki koalisyon, saldırıların "sıkı hedefleme süreçleri" sonunda belirlendiğini söylüyordu.

    Etiketler: Suriye , haber , HABER
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