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    Rusya, Sovyetler döneminden kalma borcu kapattı!

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 10:51Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 10:52

    Rusya Maliye Bakanlığı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminden kalma son dış borcun ödendiğini açıkladı.

    Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, Bosna-Hersek'e yapılan 125.2 milyon dolar tutarındaki ödemeyle SSCB döneminden kalan son dış borcun kapatıldığı ifade edildi.

    Rusya ve Bosna-Hersek, 20 Mart'ta SSCB döneminden kalma borcun ödenmesi için bir protokol imzalamıştı. 20 Temmuz'da yürürlüğe koyulan protokolle Rusya, 45 gün içinde borcu kapatmayı taahhüt etmişti.

    Rusya, Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından sonra büyük kısmı Batılı ülkelere olan 66 milyar dolardan fazla borcun sorumluluğunu devralmıştı.

    YENİDEN YAPILANDIRILMIŞTI

    Daha öncesinde, 1996 yılında, Rus ekonomisindeki sorunlar nedeniyle o tarihte 40 milyar dolara kadar gerilemiş olan borç temerrüde girmiş ve yeniden yapılandırılmıştı. 1996'dan 2006'ya kadar olan dönemde ise borcun ödenip ödenmeyeceği konusu uluslararası siyasi arenada Batı ülkeleri ve Rusya arasında önemli bir müzakere konusu olmuştu.

    Paris Kulübü dışındaki borçlardan Çin'e olan 415 milyon dolar da 2015 yılında ödenmişti.

     

    Etiketler: Rusya , rus , Sovyetler Birliği
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