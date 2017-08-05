Rusya soruşturması derinleşiyor: Trump’a halk karar verecek

SEÇİM kampanyası sürecinde ekibindeki isimlerin Rusya ile olan bağlantıları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ABD Başkanı Donald Trump’ın başını ağrıtacak yeni bir gelişme yaşandı. Rusya’nın ABD Başkanlığı seçimlerine müdahalesiyle ilgili soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in tahkikat heyeti (büyük jüri) kurduğu ifade edildi. Mueller’in konunun üzerine daha kararlı gittiğini gösteren bu gelişme, savcının delil toplama ve tanık dinleme işine yoğunlaşacağı şeklinde yorumlandı. Tahkikat heyetinin kurulduğu haberinin, ABD Senatosu’nun Mueller’in Trump tarafından görevden alınmasını önleyen kararlar almasından sonra duyulması dikkat çekti. Washington Post gazetesi, Savcı Mueller’in büyük jüriyi birkaç hafta önce oluşturduğunu yazdı.

- Büyük jüri adı verilen bu kurulun oluşturulması, gelecek haftalar ve aylarda Savcı Mueller ve hukuk ekibinin, tanık dinleyeceği ve çeşitli belgeleri almak için kurumlardan talepte bulunacağı anlamına geliyor.

- 16 ile 23 arasında kişiden oluşan bu jüriler, sıradan vatandaşlardan kuruluyor. Savcı, jüriye delilleri gösteriyor ve ifade vermeleri için tanık çağırıyor. Jüri üyeleri söz konusu kişiye suçlama yöneltilip yöneltilmemesine ve şahsın mahkemeye çıkıp çıkmamasına karar veriyor.

- Eski savcı Paul Callan, “Mueller’in aylar önce başlatılan bir incelemeyi devraldığı göz önüne alındığında, cezai kovuşturma gerekliliğine işaret eden bilgilere ulaştığının ipucunu veriyor. Burada asıl soru kimin aleyhine olduğu” görüşünü paylaştı.

‘TAMAMEN UYDURMA’

ABD Başkanı Trump, hakkındaki iddialara önceki akşam Huntington kentinde düzenlediği mitingde cevap verdi. İddiaları ‘tamamen uydurma’ ve ‘düzmece’ diye niteleyen Trump, “Sizi, arzu ettiğiniz bir liderlikten yalan bir haberle yoksun bırakmak istiyorlar” dedi. Trump, “Güçlü odaklar bizi durdurmak istiyor, ama onlara izin vermeyeceğiz. Gözardı edilen, kenara itilen ya da hayallerini ertelemesi istenen her Amerikalı için savaşıyoruz. Ama kazanacağız ve şu anda kazanıyoruz” diye konuştu.

MUELLER NEYİ ARAŞTIRIYOR?

Özel Savcı Mueller’in soruşturmasının içeriği resmen açıklanmasa da hangi konuları içerdiği basında yer alıyor.

- Birincisi, ABD Başkanı Trump’ın oğlu ve damadının, Rus bir avukatla yaptıkları görüşme. Trump’ın damadı Jared Kushner, Rus avukatın kendilerine o dönem kayınpederinin başkanlık yarışındaki rakibi Hillary Clinton aleyhinde materyaller vereceğini söylediğini anlatmıştı. Reuters haber ajansı, Mueller’in Trump’ın ekibinden herhangi birinin Rusları, Clinton hakkında bilgi vermeye yöneltip yöneltmediğini incelediğini yazdı. Ayrıca, Mueller’in, Rus avukatla olan görüşmeyi Trump’ın önceden bilip bilmediğini ya da görüşme sonrası Trump’a bilgi verilip verilmediğini araştırdığı da ifade ediliyor.

- Amerikan medyası, Trump’ın, Rusların ABD seçimlerine müdahalesine ilişkin araştırma yaparken FBI Başkanı James Comey’i görevden alarak adaleti engellediği iddiasının da soruşturmanın parçası olduğunu yazıyor.

- Trump’ın eski kampanya şefi Paul Manafort ile eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in finansal anlaşmalarının da Mueller’in incelemesi altında olduğu ifade ediliyor. Flynn’in bir Türk iş adamıyla finansal ilişkilerine dair bir büyük jüri oluşturulmuştu.