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    'Rusya sınırı' değişti iddiasına yalanlama geldi

    Hürriyet Haber
    16 Ağustos 2017 - 15:25Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 15:48

    Novosibirsk bölgesinde bulunan ve Rusya ve Kazakistan’ın arasında yer alan olan Sladkoye Gölü’nün yapılan sınır çizme çalışmaları sonucunda tamamen Kazakistan topraklarına dahil edildiği iddiaları Rusya tarafından yalanlandı.

    Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre; Rusya Tabi Kaynaklar ve Ekoloji Bakanı Sergey Donskoy, hiçbir sınır değişikliği olmadığını ifade etti.

    Kazak diplomatlar ve yerel Rus kaynaklar, Sladkoye Gölü’nün tamamının Kazakistan’a geçtiği yönündeki iddiaları yalanladı. Kommersant’ın aktardığına göre, Kazakistan’ın Moskova Büyükelçiliği’nden bir kaynak gölün bulunduğu bölgede sınır belirleme çalışmalarının başladığını söyledi. Kaynak “Sınırlar eskisi gibi. Gölün sınırlarıyla ilgili hiçbir değişiklik yapılmadı” dedi.

    Rusya’dan Kazakistan’a göl hamlesi
    Novosibirsk Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Andrey Panferov da “Gölün bir kısmı bizim, sınır da hâlâ olduğu yerden geçiyor. Nasıl oluyor da ülkenin topraklarından bir kısmının bir başkasına verilebileceği düşünebiliyor? Harika bir göl, halkın dinlenme alanı. Halk arasında çok popüler” ifadelerini kullandı.

    Sputnik’e konuşan Rusya Federal Güvenlik Servisi Sınır Yönetimi Dairesi’nden bir kaynak da gölün kuruması nedeniyle Kazakistan sınırı içinde kaldığını, sınır çizgisinde hiçbir değişiklik yapılmadığını söyledi. Kaynak “Göl zamanla öyle kurudu ki sınır, şu an gölün kıyısında görünüyor. Yani Rusya, Kazakistan’a hiçbir şey vermedi. Sınır eskiden neredeyse orada” dedi.

     

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    Etiketler: RUSYA , rus , Kazakistan
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