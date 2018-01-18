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    Rusya Savunma Bakanlığı'nda son dakika 'Türkiye' açıklaması

    Hürriyet Haber
    18.01.2018 - 18:58 | Son Güncelleme:

    Rus basınının aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un, Genelkurmay Başkannı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'la yaptığı görüşmede Suriye'deki durumun ele alındığını duyurdu. Genelkurmay Başkanlığı da bugün kritik ziyaretle ilgili açıklama yaptı.

    Sputnik'in aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gerasimov, Akar ve Fidan'ın Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmede gerilimi azaltma bölgelerinin işleyişi ve bu bölgelerdeki ateşkes rejiminin desteklenmesiyle ilgili anlaşmalar da dahil olmak üzere Suriye'de durum ele alındı.

    Rusya Savunma Bakanlığında son dakika Türkiye açıklaması

    Öte yandan,TSK, Rusya'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Moskova'daki görüşmesine ilişkin fotoğraf paylaştı.

    TSK'dan yapılan açıklamada "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan 18 Ocak 2018 tarihinde Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Moskova’ya gitmişlerdir" denildi.

    İBRAHİM KALIN'A DA SORULMUŞTU

    Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'a da bugün, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Moskova’ya yaptıkları ziyaret soruldu. Kalın, "Dün yapılan MGK’da sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sayın Genelkurmay Başkanımız ve MİT Müsteşarımız bugün Moskova’ya gitmişlerdir. Ve şu anda görüşmelerini yapıyorlar. Sadece Afrin konusu değil Suriye sahasında yaşanan bütün hareketliliği ve gelişmeleri değerlendirmek üzere Rus mevkidaşlarıyla görüşmelerini yapıyorlar" dedi.

    Bildiğiniz gibi Afrin’de yaşanan gelişmeler var. Afrin tarafından Türkiye’ye dönük atışlar, tacizler ve saldırılar var" diyen İbrahim Kalın, "Bütün bunları önlemek için sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye’nin sınır güvenliğini ileri bir noktada sağlamak amacıyla Afrin ile ilgili gerekli adımlar atılacaktır. Bunu yaparken Astana sürecinde yer alan paydaşlarımıza bunların istişarelerini yaparız. Kendilerinin bugün yapacağı görüşmeler neticesinde tabloyu daha net bir şekilde göreceğiz" ifadelerini kullandı.

     

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    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , son haber , son durum , RUS SUBAY
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