Rusya: Savaşın sonuçları felaket olur

Rus RIA ajansının haberine göre bu yorum, Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrolü Dairesi Başkanı Mikhail Ulyanov tarafından yapıldı. Ulyanov Kuzey Kore krizi için askeri bir çözümün var olmadığını belirtti.

Ulyanov ayrıca, ABD'nin Kuzey Kore'ye yaklaşımının bir çıkmaz yol olduğunu ve Kuzey Kore'ye karşı yaptırım uygulama aracının artık etkisini tüketmek üzere olduğunu söyledi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerine savaş ilan ettiğini de söylemişti. Ri, ABD bombardıman uçaklarını vurmalarının "ülkemizin hava sahası dışında olsa bile" Kuzey Kore'nin önlem alma haklarına dahil olduğunu belirtti.

ÇİN DE DAHİL OLDU

Yaşanan gerginlikle ilgili son açıklama ise Çin'den geldi. Çin'in BM Elçisi Liu Jieyi Reuters'a konuşarak itidal çağrısında bulundu. 'İki ülke arasındaki tansiyon çok tehlikeli bir noktada' ifadelerini kullanan Liu, 'ortamın bu kadar gerilmesi hiç kimsenin çıkarına olmaz, iki taraf da bir an önce sakinliğe davet ediyoruz' diye konuştu.

İki ülke için tek yolun diyalog olduğunun altını çizen Liu, 'alternatif yol felakete yol açar' uyarısında bulunuldu.