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    Rusya meydan okudu!

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 14:57 | Son Güncelleme:

    İsrail'e ait savaş uçaklarının Suriye'de silah deposunu vurması sonrası Rusya'dan Suriye'de bulunan Hmeymim ve Tartus hava üslerinde kalan askeri birlik ve teçhizatın olası terör saldırılarına karşı koyabilecek güçte" açıklaması geldi.

    Rusya, Suriye'de üslerine yapılacak olası saldırılara karşı koyabilecek kadar askeri birliğinin bulunduğunu söyledi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bugün yaptığı açıklamada Suriye'de kalan askeri birliklerinin yeterli güçte olduğunu savundu.

    Sputnik'in aktardığı habere göre Rus Sözcü, "Suriye'de bulunan Hmeymim ve Tartus hava üslerinde kalan askeri birlik ve teçhizatın olası terör saldırılarına karşı koyabilecek güçte" dedi.

    Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Hmeymim ve Tartus hava üslerine 6 Ocak gecesi 13 silahlı insansız hava aracıyla saldırı girişiminde bulunulduğunu açıklamıştı.

    Bakanlık açıklamasında, girişimlerin Rus hava savunma araçlarıyla başarısızlığa uğratıldığını duyurmuştu.

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