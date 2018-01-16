Rusya listeyi hazırladı! "Kürtleri kimin temsil edeceği belirsiz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından üç ay önce ortaya atılan ve geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye ile İran liderleri tarafından PYD katılımı hariç destek gören 29-30 Ocak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi katılımcı listesinin hazırlandığı bildirildi.

Soçi’de toplanacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne kimlerin katılacağı listesinin dün nihai olarak şekillendiğini Rusya’nın resmi RİA ajansı iki kaynağa dayanarak duyurdu. Listenin hazırlandığını Astana sürecine katılan muhalefet temsilcileri tarafından da doğrulandığı belirtilen haberde, “Kongreye kimlerin davet edileceği listeleri üzerinde çalışmalar dün tamamlandı. Yarın dağıtımına başlanacak” dendi. Organizatör olarak Rusya’nın başı çektiği Suriye kongresine toplam kaç delegenin ve aralarında Kürtleri kimin temsil edeceği ise henüz açıklık kazanmadı. Rusya lideri Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev, listenin şekillenmesi sürecinde Türkiye’nin çekincelerini dikkate alacaklarını ve PYD’nin katılımına izin verilmeyeceğini geçtiğimiz yıl sonunda açıklamıştı.