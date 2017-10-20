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    Rusya lideri Putin ‘Suriye Halkları Kongresi’ önerdi

    Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
    20.10.2017 - 23:55 | Son Güncelleme:

    RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye krizinin DEAŞ sonrası aşamasında “Suriye Halkları Kongresi” oluşturulması gerektiğini söyledi.

    Rusya’nın Soçi şehrinde düzenlenen “Valday” düşünce forumunda konuşan Putin, “Temkinli de olsa çok yakında Suriye’de terörizmin üstesinden gelineceğini ve çatışmaların biteceğini düşünüyorum. Sonra ne yapılması gerektiği sorusu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Suriye’de tam boyutlu siyasi diyalogun başlayabilmesi için bence ‘Suriye Halkları Kongresi” oluşturulmalı. Bunu kim yapacak? Bence Suriye’de çatışmasızlık bölgelerini kuran ve silahların susmasını sağlayan garantör ülkeler burada da birinci rolde olmalı. Ayrıca garantör ülkelere yine bölgedeki S.Arabistan ve Mısır gibi ülkeler de katılırsa bu kongre çok daha verimli hale gelir. Suriye’de yaşayan tüm halkların temsil edileceği bu kongre Suriye’nin yeni anayasasının temelini hazırlayabilir. Kongreyi toplayabilirsek Suriye’nin siyasi olarak yeniden yapılanmasında önemli mesafe kat etmiş oluruz” dedi.

    SAVAŞIN FİNAL ÇİZGİSİ YAKIN
    AYNI forumda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da “Suriye’de DEAŞ’a karşı mücadele veren tüm ilgili tarafların sayesinde krizin silahlı aşamasını bitirmenin final çizgisinde bulunuyoruz. Yeni yıla kadar krizin silahlı aşamasına nokta konabilecek gibi duruyor. Ardından yine dünya topluluğuna önemli görev ve vazifeler düşüyor” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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