Rusya: Kürtler kongreye katılmalıdır

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Moskova’nın inisiyatifiyle organize edilecek Kongre’nin yerinin ve katılımcılarının netleşmek üzere olduğunu duyurdu. Sözcü Zaharova, “Suriye’nin geleceğini belirleme vazifesini üstlenecek Ulusal Birlik Kongresi görüşmelerine Suriye’deki Kürtlerin katılması gerektiği görüşümüz değişmemiştir. Katılmalılar” ifadelerini kullandı. Rusya’nın, Suriye Ulusal Birlik Kongresi ilk oturumunun, aralarında PYD temsilcilerinin de bulunduğu 33 grup ve Şam yönetiminin katılımıyla 18 Kasım tarihinde Rusya’nın Soçi şehrinde yapılacağını duyurması Türkiye tarafından tepkiyle karşılanmıştı. ◊ Nerdun HACIOĞLU