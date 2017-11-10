Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Rusya: Kürtler kongreye katılmalıdır

    Rusya: Kürtler kongreye katılmalıdır

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 01:42 | Son Güncelleme:

    RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara’nın iptal edildiğini duyurduğu Suriye Ulusal Birlik Kongresi hakkında açıklamalarda bulundu.

    Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Moskova’nın inisiyatifiyle organize edilecek Kongre’nin yerinin ve katılımcılarının netleşmek üzere olduğunu duyurdu. Sözcü Zaharova, “Suriye’nin geleceğini belirleme vazifesini üstlenecek Ulusal Birlik Kongresi görüşmelerine Suriye’deki Kürtlerin katılması gerektiği görüşümüz değişmemiştir. Katılmalılar” ifadelerini kullandı. Rusya’nın, Suriye Ulusal Birlik Kongresi ilk oturumunun, aralarında PYD temsilcilerinin de bulunduğu 33 grup ve Şam yönetiminin katılımıyla 18 Kasım tarihinde Rusya’nın Soçi şehrinde yapılacağını duyurması Türkiye tarafından tepkiyle karşılanmıştı. ◊ Nerdun HACIOĞLU

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri