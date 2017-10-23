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    Rusya: Kürtler isteklerini diyalog yoluyla çözsün

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 15:17 | Son Güncelleme:

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Irak yönetimi ile Kürtler arasında silahlı çatışma yaşanmamasını umduklarını belirterek "Kürtlerin, isteklerini Irak hükümetiyle diyalog yoluyla çözmeleri gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Iraklı mevkidaşı İbrahim el-Caferi ile Moskova'daki görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
    Kürt meselesinin bölge için büyük önem taşıdığına işaret eden Lavrov, "Ancak Kürtlerin, isteklerini Irak hükümetiyle diyalog yoluyla çözmeleri gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

    Lavrov, Irak’ta yaşananları bir "savaş" olarak nitelendirmediklerini vurgulayarak "Irak merkezi yönetimi ile Kürtler arasında silahlı çatışma yaşanmamasını umuyoruz. Taraflar, doğrudan diyaloğun başlatılması veya aracıya ihtiyaç duyup duymadıkları konusuna kendileri karar vermelidirler." değerlendirmesinde bulundu.

    Lavrov, Rus şirketlerinin faaliyetlerini, Irak'ın bir parçası ve özel statü sahibi Kuzey Irak başta olmak üzere tüm Irak’ta daha kapsamlı hale getirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

    Caferi ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde düzenlenen gayrimeşru referandumun Irak Anayasası’na aykırı olduğunun altını çizerek "Herkes söz konusu referandumun anayasaya aykırı olduğunu anlıyor. Kürt kardeşlerimiz elbette kendi bölgelerini kurma hakkına sahiptirler. Ancak bu Irak'tan ayrılma hakları olduğu anlamında gelmiyor." ifadelerini kullandı.

    Etiketler: Sergey Lavrov
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