'Rusya, İran ve Esad ikna edilmeli

Kılıçdaroğlu ile TBMM’deki grup toplantısı sonrasında sohbet imkânı bulduk. İstanbul da dahil birçok konu gündemdeyken, Kılıçdaroğlu doğrudan Afrin konusunu açtı. Endişeli görünüyordu. İlk yorumu, “Hava desteği olmadan Afrin’e operasyon zor. Hava sahası da Rusya ile ABD’nin kontrolünde. Rusya, İran ve Suriye ikna ikna edilmeli” oldu.



Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın açıklamaları için “Kendisi iç kamuoyuna sesleniyor ama dışarıda farklı anlaşılıyor” dedi. “Sizin öneriniz nedir, ne yapılmalı” sorusuna ise Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi: “Diplomaside başarı sağlanırsa Türkiye için daha olumlu bir sonuç elde edilir. Eğer Türkiye için mesele Afrin’deki havaalanının alınması ve diğer bölgelerden Afrin’e silahlı PKK unsurlarının geçişlerinin engellenmesiyse bu diplomasi yoluyla da yapılabilir. Diplomasi Türkiye için çok önemlidir. Rusya, İran ve Esad PKK’nın burada yuvalanmasına karşı. Onun için Türkiye’nin sözlerinin önemi dünyaya daha iyi anlatılabilir. Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda Esad’a güvence verilebilir. Siz gelince biz çekileceğiz denilerek o bölgede Türkiye’nin etkinliği arttırılabilir.”



BASKIN SEÇİM OLMAZ

Sorunun Türkiye’nin Suriye politikasında yanlışta hâlâ ısrar etmesi olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Bu ısrar Türkiye’nin kaybına neden oluyor. Türkmenler bunun en iyi örneği. O bölgede (Irak’ta) herkes kazandı, tek kaybeden Türkmenler oldu” diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti-MHP ittifakı ve Afrin’e operasyon söylemlerinin yarattığı dalga ile baskın bir seçime gidilip gidilmeme ihtimali sorulunca da “Yakın gelecekte bir baskın seçim görmüyorum” karşılığını verdi.