Rusya ile ilişkiler İzmir’de gelişecek

Zeybekci, Türkiye’nin köklü fuarlarından İEF’de bu yıl partner ülke olarak Rusya’nın belirlendiğini, fuarda etkili bir Rusya tanıtımının olacağını ifade etti. Zeybekci, “2 gün boyunca etkinliklerde bulunacağız. Enerji, ticaret ve diğer sektörlerde de komisyonlar, gruplar halinde görüşmeler olacak” dedi.

DOMATES SEMBOL OLDU

Domatesle ilgili konunun Türk-Rus ticari ilişkileri açısından çok büyük bir rakam olmasa da sembolik bir önem kazandığını dile getiren Zeybekci, “İki ülke arasında halledilmesi gereken teknik, siyasi ve dış işlerini ilgilendiren konular da var. Bunların bir an önce çözülmesini istiyoruz. Çözülmemesi durumunda bunlar ayakkabının içindeki çakıl taşı gibi yürüyüşümüzü rahatsız etmeye devam edecek, yürüyüşümüzü bozacak, onu söyleyeyim ama Rusya tarafıyla birlikte bunun yürümemizi bozmasına izin vermeyeceğimize inanıyorum. Bu taşı çıkarmamız lazım. Çünkü o Türkiye’nin ayakkabısının içinde, Rusya’nın ayakkabısının içinde değil. Onu çıkarmak da dostlarımızın iş birliğine bağlı. İnşallah onu burada hallederiz, çözeriz diye düşünüyorum.”