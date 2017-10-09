AZ DÜŞMAN ÇOK DOST

Yıldırım, İdlib’de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına yönelik operasyon konusunda önemli mesajlar verdi. Edinilen bilgilere göre, dış politikada düşmanları azaltıp, dostları artırma politikası yürüttüklerini belirten Yıldırım, “Az düşman çok dost demiştik. Rusya ile aramızdaki sorunları giderdik. Fırat Kalkanı’ndan sonra İdlib’de de güvenliği sağlayacağız. Rusya ile birlikte çalışıyoruz” dedi.



Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül’de yaptığı bağımsızlık referandumunu meşru görmediklerini hatırlatarak, “Statü değişikliğini milli güvenliğimiz için tehdit olarak görüyoruz” diye konuştu.



Terörle mücadeleyi “hattı müdafaa yok, sathı müdafaa var” anlayışıyla sürdürdüklerini belirten Yıldırım, “PKK’nın kaynağını kurutuyoruz. Bu sadece sınırlarımız içinde değil dışında da devam edecek” ifadelerini kullandı.



Yıldırım, AB ile iyi ilişkileri geliştirmek için dürüst çaba gösterdiklerini anlattı, “İlişkilerimizin kötü olmasının sebebi biz değiliz. Kaynağı, batıda yükselen İslam ve Türk düşmanlığı” diye konuştu.



YÜZDE 5 BÜYÜDÜK

Yıldırım, konuşmasının ekonomiyle ilgili bölümünde, “2013-2016 arasında küresel krize rağmen ortalama yüzde 5 büyümeyi başardık. Türkiye, dünya havacılığında 2002’de 0.45 pay alıyordu şimdi yüzde 2 pay alıyor. Avrupa’da 3’üncü, dünyada 11’inciyiz” bilgilerini paylaştı.



