Rusya Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye geliyor

Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'nin YPG'ye karşı tutumunu ABD'den daha iyi anladığını ifade etti. Çavuşoğlu, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gelasimov'un İdlib'deki durumu görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğini aktardı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumuna ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, IKBY'nin referandum kararından geri adım atmasını beklediklerini belirterek, "Ülke (Irak) bu kadar sorun yaşarken bağımsızlık referandumu ülkedeki durumu daha kötüye götürür. Allah korusun iç savaşa kadar götürür." dedi.

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