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    Rusya: 'El Nusra lideri ağır yaralandı'

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 09:14 | Son Güncelleme:

    Rusya Savunma Bakanlığı, terör örgütü El Kaide'nin Suriye bağlantısı olarak bilinen el Nusra örgütü lideri Ebu Muhammed el Culani'nin Rusya tarafından düzenlenen hava saldırısında ağır yaralandığını açıkladı.

    Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki hava saldırılarında 12 Nusra Cephesi saha komutanının öldüğünü ve militan örgütün başında bulunan Ebu Muhammad el-Golani'nin ağır yaralandığını belirtti.

    Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashekov, Rusya askeri istihbaratının Mohammed el-Golani'de dahil olmak üzere Nusra cephesi liderlerinin 3 Ekim'de yapacağı toplantının yerini ve zamanını açığa çıkarmasının ardından hava saldırılarının düzenlendiğini açıkladı.

    Konashenkov, "Birkaç bağımsız kaynaktan aldığımız bilgilere göre, saldırılardan dolayı Nusra Cephesi lideri Muhammad el-Golani birçok şarapnel yarası aldı ve bir kolunu kaybetti, durumu kritik" dedi.

     

    Etiketler: rusya , rus , suriye , el nusra
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