Rusya: 'El Nusra lideri ağır yaralandı'

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki hava saldırılarında 12 Nusra Cephesi saha komutanının öldüğünü ve militan örgütün başında bulunan Ebu Muhammad el-Golani'nin ağır yaralandığını belirtti.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashekov, Rusya askeri istihbaratının Mohammed el-Golani'de dahil olmak üzere Nusra cephesi liderlerinin 3 Ekim'de yapacağı toplantının yerini ve zamanını açığa çıkarmasının ardından hava saldırılarının düzenlendiğini açıkladı.

Konashenkov, "Birkaç bağımsız kaynaktan aldığımız bilgilere göre, saldırılardan dolayı Nusra Cephesi lideri Muhammad el-Golani birçok şarapnel yarası aldı ve bir kolunu kaybetti, durumu kritik" dedi.



