Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Rusya duyurdu! "Yeni hedefimiz onlar"

    Rusya duyurdu! "Yeni hedefimiz onlar"

    BBC Türkçe
    27.12.2017 - 16:42 | Son Güncelleme:

    Rusya'nın resmi RIA haber ajansına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin asıl kısmının bittiğini, bundan sonraki hedefin Nusra Cephesi'ni yok etmek olduğunu söyledi.

    Rusya Genelkurmay Başkanı ise ABD'nin Suriye'yi istikrarasızlaştırmak için eski DEAŞ militanlarını eğittiğini öne sürdü.

    General Valery Gerasimov, "kendilerine Yeni Suriye Ordusu ya da başka isimler veren eski DEAŞ üyelerinin" ABD'nin El Tanf askeri üssünde eğitildiğini öne sürdü.

    General, Rus uydu ve insansız hava araçlarının, üste militan birliklerini tespit ettiğini kaydetti. Gerasimov'un iddiaları, Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği röportaj sırasında geldi.

    ABD daha önce DEAŞ üyelerine güvenli bölge sağladığı iddialarını reddetmişti.  Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'deki hedefin Nusra Cephesi'ni yok etmek olduğunu söylüyor.

    Gerasimov, ABD'nin ülkedeki bir diğer üssü olan Şadadi'de de eski DEAŞ üyelerini eğitildiğini savundu. "Aslında DEAŞ'lılar. Ama başka isimler aldılar. Amaçları ülkedeyi istikrarsızlaştırmak" dedi.

    Rusya, ülkenin güneyindeki ABD'ye ait Tanf askeri üssünün yasa dışı olduğunu ve militanların bir engelle karşılaşmadan burayı kullandığını öne sürüyor. ABD ise, Tanf askeri üssünün geçici olduğunu ve burada DEAŞ'a karşı savaşan güçlerin eğitildiğini savunuyor.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , Haber
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri