Rusya duyurdu! "Yeni hedefimiz onlar"

Rusya Genelkurmay Başkanı ise ABD'nin Suriye'yi istikrarasızlaştırmak için eski DEAŞ militanlarını eğittiğini öne sürdü.

General Valery Gerasimov, "kendilerine Yeni Suriye Ordusu ya da başka isimler veren eski DEAŞ üyelerinin" ABD'nin El Tanf askeri üssünde eğitildiğini öne sürdü.

General, Rus uydu ve insansız hava araçlarının, üste militan birliklerini tespit ettiğini kaydetti. Gerasimov'un iddiaları, Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği röportaj sırasında geldi.

ABD daha önce DEAŞ üyelerine güvenli bölge sağladığı iddialarını reddetmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'deki hedefin Nusra Cephesi'ni yok etmek olduğunu söylüyor.

Gerasimov, ABD'nin ülkedeki bir diğer üssü olan Şadadi'de de eski DEAŞ üyelerini eğitildiğini savundu. "Aslında DEAŞ'lılar. Ama başka isimler aldılar. Amaçları ülkedeyi istikrarsızlaştırmak" dedi.

Rusya, ülkenin güneyindeki ABD'ye ait Tanf askeri üssünün yasa dışı olduğunu ve militanların bir engelle karşılaşmadan burayı kullandığını öne sürüyor. ABD ise, Tanf askeri üssünün geçici olduğunu ve burada DEAŞ'a karşı savaşan güçlerin eğitildiğini savunuyor.



