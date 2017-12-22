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    Rusya duyurdu... Türkiye'nin dediği olacak

    AA
    22.12.2017 - 20:17 | Son Güncelleme:

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev, terör örgütü PYD/PKK'nın, Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılımının öngörülmediğini bildirdi. Lavrentyev gece yarısı yaptığı ikinci açıklamada da Türkiye’nin Kongre'ye PYD'nin katılımıyla ilgili endişelerine saygı duyup dikkate aldıklarını belirtti.

    Rus basınında yer alan haberlere göre, Lavrentyev, Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne terör örgütü PYD/PKK'nın katılımının öngörülmediğini belirtti.

    Lavrentyev, Rus basınına yaptığı açıklamada, "PYD/PKK'nın katılımı şimdilik öngörülmüyor." ifadesini kullandı.

    Kongre'nin hazırlanan ön listesinde çok sayıda "Kürt katılımcı" olduğunu belirten Lavrentyev, "Kürtlerin maksimum düzeyde temsil edilmesi, bir yandan da Türkiye tarafından itirazların olmaması için çaba gösterdik." dedi.

    Lavrentyev, "Türkiye ve İran'ın onay vermemesi halinde bazı Kürt heyetlerin listeden çıkarılıp çıkarılamayacağı" sorusuna verdiği yanıtta, "Bu konuyu aramızda kararlaştıracağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

    İKİNCİ AÇIKLAMA: DİKKATE ALIYORUZ

    Lavrentyev Sputnik'e yaptığı ikinci açıklamada da “Türkiye’nin, terörist örgüt olarak gördükleri ve yurt içinde olduğu gibi dışında da mücadele ettiği PKK’nın uzantısı olarak gördükleri Demokratik Birlik Partisi’nin Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılmasına katiyen karşı çıktığını biliyorsunuz” dedi.

    PYD’nin Türkiye için kırmızı çizgi olduğunu kaydeden Lavrentyev, “Biz onların endişelerini dikkate alıyoruz. Buna göre bu aşamada, Kürtleri daha saygın, daha bilinen, halk arasında destek gören ve herhangi siyasi oluşuma aidiyeti açısından tarafsız duruşa sahip kişilerin temsil etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Böyle kişiler yeterince var ve biz şimdi adaylar konusunda görüşüyoruz” ifadelerini kullandı

    TÜRKİYE, PYD/PKK'NIN SOÇİ'YE KATILIMINI VETO ETTİ

    AA, Türkiyenin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bugün sona eren Suriye konulu 8'inci toplantıya ilişkin haberinde, PYD/PKK'nın ya da uzantılarının Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılımını kabul etmediğini bildirmişti.

    Rus ve İran heyetleriyle Soçi'de yapılacak Kongre'nin katılımcılarını istişare eden Türk yetkililer, terör örgütü PYD/PKK'nın kongreye davet edilmesine karşı çıkmıştı.

    Edinilen bilgiye göre, Türkiye garantör ülkelerle, Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) terörist faaliyetlerle ilişkisi olmadığından hareketle Soçi'ye davet edilebileceği görüşünü paylaştı. Türkiye, Astana toplantısı öncesinde de Rusya ve İran'a bu yönde bildirimde bulundu. 

    Etiketler: putin
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