Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Rusya duyurdu: Tümünü öldürdük

    Rusya duyurdu: Tümünü öldürdük

    Hürriyet Haber
    12.01.2018 - 19:14 | Son Güncelleme:

    Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Üssü'ne havan topu saldırısı düzenleyen militan grupları etkisiz hale getirdiği iddia edildi.

    Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık 2017’de Hmeymim Hava Üssü'ne havan topuyla saldırı düzenleyen militanların İdlib’in batı sınırına yakın bir bölgede tespit edildikleri belirtildi.

    Bölgede militanlara ait bir insansız hava aracı (İHA) deposunun da tespit edildiğinin öne sürüldüğü açıklamada, “Suriye’deki Rus Özel Kuvvetlerinin (Spetsnaz) operasyonuyla İHA deposu yok edilirken, Hmeymim Üssü'ne havan topu saldırısı düzenleyen militan grupların tümü etkisiz hale getirildi.” ifadeleri kullanıldı.

    RUS ÜSSÜNE SALDIRILAR

    Rus Kommersant gazetesinin 4 Ocak'ta yayımlanan haberinde, Rusya'nın, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hmeymim Üssü'ne 31 Aralık 2017'de yapılan havan saldırısında 10'dan fazla askerin yaralandığı ve en az 7 savaş uçağının kullanılamaz hale geldiği iddia edilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise iddiaları "kısmen" yalanlayarak, üslere yapılan saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 7 savaş uçağının imha edildiğine yönelik iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

    PUTİN 'ARAMIZI BOZMAYA YÖNELİK' DEMİŞTİ

    Putin, başkent Moskova’da Rus basın kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda Rusya’nın Hmeymim ve Tartus üssüne yapılan saldırıların, Türkiye dahil olmak üzere Rusya’nın ortaklarıyla arasını bozmaya çalışmaya yönelik olduğunu kaydetmişti. 

    Suriye’deki üslere insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıların detaylıca kurgulanmış bir plan olduğuna işaret eden Putin, “Saldırıda kullanılan İHA’lar el yapımı olarak gösterilerek kamufle edilmeye çalışılmış.” ifadelerini kullanmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de konuya ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Putin, “Düzenlenen saldırıları kimlerin provoke ettiğini ve arkasındakileri biliyoruz. Bu saldırıların arkasında Türk devleti ve Türk ordusu olmadığına eminim.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

    SALDIRI SONRASI...

    Saldırı sonrası Rus Kommersant ve İzvestiya gazeteleri askeri kaynaklara dayanarak, “Çok büyük olasılıkla bu saldırıların arkasında daha önce İHA üretme denemesi yapan Ahrar El Şam terör örgütü duruyor” ifadesini kullanmıştı. 6 Ocak’taki Hmeymim saldırısından hemen sonra Rusya’daki sosyal ağlarda yer alan bilgilere göre; saldırının Suriye’de adı ilk kez duyulan ‘Özgür Alevi Hareketi’ tarafından gerçekleştirildiği iddia edilmişti. Ancak saldırının ardında farklı istihbarat örgütlerinin olabileceği de konuşulmuştu. 

    Putin’in kimi ima ettiğini Rus televizyonu açıkladıPutin’in kimi ima ettiğini Rus televizyonu açıkladı

     

    Etiketler: üs
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri