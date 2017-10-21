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Rusya, domates yanı sıra nar ve patlıcan da alacak

Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
21.10.2017 - 15:10 | Son Güncelleme:

Rusya ile Türkiye arasında Tataristan başkenti Kazan’da yapılan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) görüşmelerinde Rusya’nın domates yanı sıra Türkiye’den nar ve patlıcan alımlarına da başlayacağı kararlaştırıldı.

Tarım ürünleriyle ilgili görüşmelerde Rus tarafını temsil eden Tarım Bakanı Aleksander Tkaçev, “Türkiye’den önceden de belirtildiği üzere belirli firmalardan yıldaRusya, domates yanı sıra nar ve patlıcan da alacak
50 bin ton domates alımı yanı sıra nar ve patlıcan alımı konusunda da karar alındı. Domatesten farklı nar ve patlıcanda Rusya’ya ihracat gerçekleştirmelerine izin verilen Türk firma sayısı 27 olacak.

Hazırladığımız ve hükümetin onayladığı planına göre Türkiye’den yılda 10-15 bin ton nar ve 2-3 bin ton patlıcan alımı gerçekleştirilecek. Hatta Türkiye’den ilk parti nar ve patlıcana domatesten önce 30 Ekim tarihinden izin verilmiş olacak. Domatesle ilgili olarak da önemli yol kat edildi. Rusya hükümeti ve bir Tarım Bakanlığı olarak kendi iç düzenlemelerimizi tamamladık. Belirli firmalardan domates alımına 1 Aralıkta başlanması planlanıyor” dedi.

Rusya’nın Otonom Cumhuriyeti Tataristan başkenti Kazan’da yapılan şimdiki KEK toplantılarında Türkiye’yi Ekenomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Rus tarafına ise Enerji Bakanı Aleksander Novak Başkanlık yapıyor.

Rusya ile Türkiye arasında ekonomik ve ticari ilişkiler 2015 uçak krizinin aşılması ardından yükselişe geçmişti. Rusya Gümrükleri verilerine göre bu yıl ikili ticaret 15,84 milyar dolara ulaştı. Rusya’ya Türkiye’ye 13,7 milyar dolarlık ihracat yaparken. Türkiye Rusya’ya ancak 2,2 milyar dolarlık mal satabildi. Kazan’daki KEK görüşmelerinde ikili ekonomik ilişkilerde astronomik dengesizliğe işaret eden Türkiye, ticaretin dengelenebilmesi için limitsiz ve kotasız serbest ticarete dönülmesini istiyor.

Rusya’nın Türkiye’ye ihracatında doğalgaz ve petrol gibi enerji ürünleri yaklaşık 12,5 milyar dolarlık bölümünü oluşturuyor.

 

Etiketler: Karma Ekonomik Komisyonu
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