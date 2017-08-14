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    Rusya: DEAŞ saldırısı önlendi

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 13:19Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 13:19

    Moskova'da terör örgütü hücresinin üyelerini gözaltına alan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkentte toplu taşıma araçlarında ve önemli alışveriş merkezlerinde düzenlenmesi planlanan saldırıların önüne geçtiğini duyurdu.

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    Etiketler: RUSYA , Rus , Moskova
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