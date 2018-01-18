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    Rusya: 'Davetli listesi hazır... Türkiye'nin onayını bekliyoruz'

    Hürriyet Haber
    18.01.2018 - 15:25 | Son Güncelleme:

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ay sonuda Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin davetli listesinin hazırlandığını ve Türkiye'nin onayını beklediklerini söyledi.

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bogdanov, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Sputnik'in aktardığı habere göre davetli listesinin hazır olduğunu ve Türkiye'den onay beklediklerini kaydeden Bogdanov, "Yarın ve bir sonraki gün Türk ve İranlı partnerlerimizle davetli listesine son halini vermeyi ve Suriyeli katılımcılara davetiyeleri hemen dağıtmaya başlamayı umuyoruz" dedi.

    Bogdanov, Ankara'nın davetli listesiyle ilgili kararını bugün vermesini beklediklerini de belirtti.

    'KONGRENİN TARİHİ DEĞİŞTİRİLMEDİ'

    Bu arada Bogdanov, kongrenin tarihinin değiştirilmediğini ve daha önce açıklandığı gibi 29-30 Ocak'ta yapılacağını kaydetti.

    Bugün Rus basınında çıkan haberlerde kongre tarihinin değiştirilebileceği öne sürülmüştü.

    'TÜRK VE İRANLI TEMSİLCİLERLE KONGREYE HAZIRLIK TOPLANTISI YAPACAĞIZ'

    Öte yandan Bogdanov, 20 Ocak'ta Rus, Türk ve İranlı temsilcilerin katılımıyla Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne hazırlık toplantısının yapılacağını söyledi.

    Bogdanov'a göre Soçi'de yapılacak toplantıda Rusya'yı Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal, İran'ı ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Caberi Ensari temsil edecek.

     

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