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    Rusya bu kez Bitcoin'e göz dikti!

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 10:33Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 10:33

    Estonya`dan sonra Rusya da kendi bitcoinini arz etmeye hazırlandıklarını açıkladı.

    Estonya'nın devlet olarak kendilerine ait bir sanal para çıkarmak için hazırlık yaptığını açıklamasının yankıları devam ederken Rusya da benzer planları olduğunu ilan etti. Rusya, kendi bitcoinini çıkaracak.

    Rusya Başbakan Yardımcısı Igor Shuvalov tarafından yapılan açıklamada, "Rusya blockchain teknolojisiyle çalışacak kendi sanal para birimini devreye almayı planlıyor." denildi.

    Shuvalov'un verdiği bilgilere Rusya, kendi sanal para birimini çıkarmak için uluslararası düzeyde aktif çalışma yürütüyor ve güvenlik konularının en başından çözülmesi hedefleniyor.

    Shuvalov, sanal para birimlerinin ulusal ekonomiyi daha riskli değil, daha güçlü yapması gerektiğini vurguladı.

    ESTONYA DA SIRADA

    İnternet üzerinden e-vatandaşlık satarak dünyanın dört bir yanındaki bireylere Avrupa Birliği'nde (AB) şirketi kurma hakkı veren Estonya da kendi bitcoinini çıkarmaya hazırlanıyor.

    Etiketler: rusya , bitcoin , sanal para
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