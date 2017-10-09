Rusya 'batıyor'

21. yüzyıl ortalarından itibaren dünyamızda en önemli değişim Asya kıtasında yaşanacak. Dünya kara sathının altıda birini oluşturan Rusya’nın uçsuz bucaksız Kuzey Sibirya bölgesi 2050 yılından itibaren milyonlarca kilometre karelik bataklığa dönüşecek. Bu, Rusya'nın yaklaşık yüzde 60'ına tekabül ediyor. Böylece Rusya Federasyonuna şimdiki ekonomik gücünü veren petrol ve doğalgaz bu bölgelerden çıkartılamaz hale gelecek.

Kıyamet senaryosunun gelecekleşmeye başladığı uyarısını Rusya’nın Ural bölgesinde araştırmalar yapan uzmanı Vyaçeslav Zaharov yaptı. Fransız araştırmacılarla ortak çalışmalar yürüten Zaharov’a göre “Ebedi don bölgesi” olarak bilinen Kuzey Sibirya sathında geriye dönüşü olmayan buz çözülmeleri başladı bile. En azından 30 bin yıl yaz kış buz tutmuş bölge artık eriyor. Erimenin derinliği ile her geçen yıl 1 metre derine iniyor. Böylece 2035 yılına doğru Rusya’nın buzların üzerinde kurduğu ve işlettiği petrol ve doğalgaz kuyularının yüzde 80 bölümü 25 yıl içinde oluşacak bataklıklar tarafından yutulacak. Çıkartılan enerji kaynaklarını yine donmuş satıh üzerinden nakleden boru hatları da bir bir yok olacak. Sadece Sibirya bölgesinde ebedi buzların erimesinin dünyaya maliyeti 30 trilyon dolar. Sibirya felaketine Kanada'nın da eklenmesiyle zarar 43 trilyon doları bulacak.

RUSYA PETROL SONRASINA HAZIRLANIYOR

Sibirya’daki buzların çözülmesi Rusya devleti tarafından da fark edilmiş durumda. Bilim insanlarından oluşan bir konsey 2050 sonrasında ne yapacaklarına dair stratejik planlar geliştiriyor. 25 yıllık enerji rezervi bulunan Rusya buna göre hazırlıklarını sürdürüyor.

YENİ STRATEJİ TARIM VE ULAŞTIRMA

Rusya Bilimler Akademisi katılımıyla hazırlanan hareket planına göre Moskova dünyanın etkin gücü kalabilmek için enerji kaynaklarına paralel tarım ve ulaştırma üzerine yoğunlaşıyor. Petrol ve doğalgaz üretimi Kuzey Buz Denizi'ne kaydırılırken, Baykal gölünden Karadeniz’e kadar uzanan toprakların tahıl üretimine hazırlanıyor. Rusya, 5 yıl sonra dünyanın bir numaralı tahıl tedarikçisi olmayı hedefliyor. Moskova'nın hareket planı dünyadaki ulaşım yollarını da köklü biçimde değiştirecek. Kuzey Buzul denizinin çözülmesiyle Uzak Doğu ülkeleriyle Avrupa ve Amerika arasında en kısa deniz yolu Kuzey kutup sularından geçecek. Rusya, bu yeni deniz yolunun sahibi olduğunu şimdiden ilan ederek, kutup bölgesinde öncü askeri karakollarını da kurmaya başladı.