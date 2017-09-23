Rusya, Akdeniz’den HTŞ’yi füzeyle vurdu

23.09.2017 - 00:27 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 00:27
Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz’deki “Nijni Novgorod” adlı Rus denizaltısından fırlatılan seyir füzeleri ile Suriye’de İdlib vilayetindeki El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.
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