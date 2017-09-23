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    Rusya, Akdeniz’den HTŞ’yi füzeyle vurdu

    Nerdun HACIOĞLU
    23.09.2017 - 00:27 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 00:27

    Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz’deki “Nijni Novgorod” adlı Rus denizaltısından fırlatılan seyir füzeleri ile Suriye’de İdlib vilayetindeki El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.

    Hedefler arasında iki gün önce 29 Rus özel kuvvet askerini kuşatıp, rehin almaya teşebbüs eden bir HTŞ birimi de yer aldı. İdlib’den bir ambulansın da isabet aldığına dair görüntüler geldi.

    Etiketler: Heyet Tahrir El Şam , Rusya , gazetehaberleri
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