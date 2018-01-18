"Rusya Afrin operasyonununa karşı mı?" Bakan'dan kritik sözler...

İşte Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

ABD’nin sınır ordusu kararı ve terör örgütlerine verdiği destek ilişkilerimizde geri dönülmez hasar açar.

Yapılan açıklamalar bizi tam olarak tatmin etmedi. Hani Rakka bittikten sonra ortaklık bitecekti?

ABD bize Münbiç’te verdiği sözü tutmadı. ABD’den somut adım görmemiz gerekiyor.

ABD’nin ordu kurmuyoruz açıklaması Afrin’e yapılacak olası operasyonu etkilemez.

Bizim önlem almamız uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır. Biz bunu yapacağız yapmamız gerek.

Dünya ülkelerinin ne dediği bizi ilgilendirmez. Bu tehditle biz karşı karşıyayız. Kendi tedbirimi kendim almak zorundayım.

RUSYA AFRİN OPERASYONUNA KARŞI MI? HAVA SAHASI KULLANILABİLECEK Mİ?

Afrin operasyonuna Rusların karşı olmaması gerekiyor. Koordine etmemiz gereken şey onların oradaki gözlemcilerinin durumudur ve bir kazanın yaşanmamasıdır.

Biz Suriye’nin her zaman sınır ve tırak bütünlüğünü savunduk ve saygı duyduk.



Hava sahasının kullanılması konusunda da Ruslarla ve İran’la görüşüyoruz. Burada havadan bir müdahale için bizim bu koordinasyonu yapmamız gerekiyor.



Havadan bir müdahale için bu koordinasyonun iyi yapılması gerekiyor ki karşı karşıya gelme durumu yaşanmasın bir kaza yaşanmasın.

OPERASYON İÇİN SÜRE VAR MI



Zamanlaması konusunda söz söylemesi gereken ben değilim. Milli savunma içişleri bakanlarımız var. Askerlerimiz var. Genelkurmay başkanımız var.

Askerimiz her an hazırız diyor. Tabi bunun stratejisi ve koordinasyonu var.

TILLERSON’LA FETÖ HAKKINDA GÖRÜŞME



Bırakın iade işlemlerini herhangi bir soruşturma dahi başlatılmadı. Tüm bunları söyledik.

FETÖ konusunda adalet bakanlığımız çalışmaları var. Biz de yardım ediyoruz. İletilmesi gereken belgeleri iletiyoruz.

İDLİB’TEKİ SON GELİŞMELER

İdlib’te sadece ılımlı muhalefet ya da siviller yok. Burada terör örgütleri de var. Burada bazı güvenlik tedbirlerinin alınması gerekiyor. Başka noktalara da gözlemcilerimiz yerleşecek.

Terör gruplarının nerede yaşadığı belli. Bunlara yönelik hep birlikte tedbir alalım ve bilgi paylaşımı yapalım. Bunları bahane ederek hastaneler okullar siviller veya ılımlı muhalefet vurulmasın.

IRAK’LA PKK’YA KARŞI ORTAK OPERASYON OLACAK MI?

İbadi’nin en son ziyaretinde PKK’ya karşı ortak operasyon konusunda mutabık kalmıştık. Irak şimdi bir toparlanma sürecine girdi. Desteğimiz artarak devam edecek.

Önemli olan bu mutabakatın somut adımlara dönüşmesi. İnanıyorum ki Irak’la işbirliği yaparak PKK’yı Irak’tan da temizleyeceğiz.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR