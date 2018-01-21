Rusya Afrin harekatı için ABD'yi suçladı

DHA'nın haberine göre Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Türkiye'nin Suriye askeri operasyonunun başlatmasının ABD'nin faaliyetlerinden kaynaklı olduğunu belirtti. Facebook hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Kosaçev, "Çok yönlü ve son derece zor olan bu çatışmanın yeni kayıplara yol açmasının yanı sıra bu gelişmeler Türkiye'nin de garantörü olan ve zaten zor geçen barış sürecini baltalayabilir" dedi. Ankara'nın Kürtlerle uzun zamandır devam eden anlaşmazlıklarının olduğunu dile getiren Kosaçev, askeri operasyonun Washington'un kışkırtıcı faaliyetlerinden kaynaklandığını savundu.

Kosaçev şu şekilde devam etti: Suriye'de defalarca olduğu gibi bu ülkede çeşitli gruplar vasıtasıyla dış aktörler faaliyet gösteriyorlar, bu da ulusal barış sürecini olumsuz etkiliyor. Rusya bu konuda ihtiyatlı davranmalı ve Suriye'nin resmi yönetiminin yaklaşımına göre hareket etmelidir.

'ABD'NİN SURİYE'DE KALMA HAKKI YOK'

Rusya Devlet Başkanının Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye yönetimi izin vermeden ABD askerlerinin Suriyede kalma hakkının olmadığını belirtti. Rus haber ajansı RİA Novostiye konuşan Lavrentyev, "Yaklaşımımız tamamen bellidir. Ülke yönetiminin izni vermemesi halinde Amerikalı askeri birlikleri egemen devletin topraklarında kalmamalı" dedi. Öte yandan Lavrentyev, ABD'nin 29-30 Ocak tarihlerinde Soçide yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresine gözlemci olarak katılmasını ümit ettiklerini de kaydetti.

RUSYA "ABD PROVOKASYONU' DEMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Rusya’nın Suriye’deki komuta merkezinin Türkiye’nin harekât başlattığı Afrin’de bulunan Rus askerlerin güvenliklerini sağlamak için o bölgeden farklı bir bölgeye çektiğini bildirdi.

Sputnik'in haberine göre açıklamada ayrıca, ‘olası provokasyonların önüne geçmek, Rus askerlerinin yaşamına ve sağlığına yönelik tehdidi önlemek için Ateşkesi İzleme Merkezi'nin Afrin bölgesinde bulunan grubunda yer alan askerlerin ve askeri polisin Tel Rıf'at'taki gerilimi azaltma bölgesine çekildiği' kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı, "Rusya'nın Ateşkesi İzleme Merkezi, çatışma bölgelerini terk eden sivil halka gerekli yardımların hızlı bir şekilde sağlanması için Tel Rıf'at'taki gerilimi azaltma bölgesinin içindeki ve etrafındaki durumu kesintisiz olarak izlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'ABD'NİN KONTROLSÜZ SİLAH SEVKIYATI TÜRKİYE'Yİ OPERASYONA İTTİ'

Suriye'nin operasyon başlattığı Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD provokasyonlarının krizi başlatan başllıca faktör olduğu belirtilirken, Ankara'nın Washington tarafından kurulması gündeme getirilen 'Sınır Güvenlik Gücü'nün son derece olumsuz bir tepkiyle karşılandığı belirtildi.ABD'nin sorumsuz davranışlarının barışçıl çözüm sürecine zarar verdiği ifade edilirken, ABD'nin kontrolsüz modern silah sevkıyatlarının Türkiye'yi operasyona ittiği belirtildi.

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